  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Kargo devi 48 bin kişiyi işten çıkardı!
Dünya

Kargo devi 48 bin kişiyi işten çıkardı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kargo devi 48 bin kişiyi işten çıkardı!

Kargo devi UPS, bu yıl dünya genelinde 48 bin personeli işten çıkardı!

ABD merkezli nakliye devi UPS, verimlilik odaklı dönüşüm programı kapsamında bu yıl dünya genelinde 48 bin kişiyi işten çıkardı.

ABD merkezli United Parcel Service (UPS), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yayımladığı rapora göre, 2024’ün üçüncü çeyreğinde gelir 21,4 milyar dolar olarak kaydedilirken, hisse başına kâr 1,74 dolar seviyesinde gerçekleşti.

UPS'nin dönüşüm stratejisine ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, daha verimli bir işletme modeline dönmek ve işi piyasa dinamiklerine daha hızlı yanıt verecek şekilde uyarlamak amacıyla başlatılan girişim kapsamında öncelikle yönetim kademelerinde olmak üzere, yaklaşık 14 bin kişinin işten çıkarıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda öncelikle yönetim kademelerinde 14 bin kişi, ardından operasyonel alanda yaklaşık 34 bin çalışan işten çıkarıldı. Böylece UPS, yıl başından bu yana toplam 48 bin çalışanıyla yollarını ayırmış oldu.

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!
Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Dünya

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23