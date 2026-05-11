Kargı'da can pazarı! Traktör şarampole yuvarlandı, ortalık savaş alanına döndü!
Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Akkaya köyünde meydana gelen feci kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör metrelerce yükseklikten şarampole devrildi. Edinilen bilgilere göre, K.S. (64) idaresindeki 19 DN 374 plakalı araç, bir anda kontrolden çıkarak taklalar atıp durabildi.
Çorum’un Kargı ilçesine traktörün şarampole devrilmesi neticesinde 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kargı ilçesi Akkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.S. (64) idaresindeki 19 DN 374 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi.
Kazada traktörde yolcu olarak bulunan H.S. (64) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem
Can Ataklı Ekrematak krizi geçirdi: İmamoğlu seçimleri kazanacak! Vali, ordu komutanı ve emniyet müdürü Silivri’ye gidip selam duracak!