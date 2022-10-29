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Aktüel Karganın otomobil yolculuğu şaşırttı
Aktüel

Karganın otomobil yolculuğu şaşırttı

Sancaktepe’de araç üzerinde karganın yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 11:24:00 -

Sancaktepe'de seyir halindeki aracın üzerine inen karga dakikalarca otomobil üzerinde yolculuk yaptı. Yüzleri gülümseten o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe TEM otoyolu üzerinde seyir halinde olan otomobilin üzerine inen karga, araç üzerinde dakikalarca seyahat etti. Çevresindeki araçları izleyerek yolculuk yapan karga yüzleri gülümsetti. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayda aldı.

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