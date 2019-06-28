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Karesi’de rekor sayıda öğrenci spor yapıyor

Karesi Belediyesi Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde düzenlenen Karesi Belediye Spor Yaz Okulları’nda 42 bin öğrenci spor yapıyor.

28 Haziran 2019 Cuma 17:14
Karesi’de rekor sayıda öğrenci spor yapıyor

Karesi Belediyesi Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde düzenlenen Karesi Belediye Spor Yaz Okulları’nda 42 bin öğrenci spor yapıyor.


Karesi Belediye Spor Yaz Okulları’nı ziyaret ederek yapılan faaliyetlere katılan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Yaz Okulları ile 42 bin çocuğa ulaşıldığını söyledi. Yüzme kurslarını ziyaret eden Orkan, öğrencilerle basket oynadı, ebru yaptı.


Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde düzenlenen Karesi Belediye Spor Yaz Okulları’nı ziyaret etti. Yaz Okulları çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Başkan Orkan, yapılan çalışmalara da ortak oldu. Yüzme kurslarını ziyaret eden Orkan, öğrencilerle basket oynadı, ebru yaptı. “Karesi’de yüzme bilmeyen kimse kalmayacak” sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Orkan, Yaz Okulları faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 42 bin çocuğa ulaşıldığını açıkladı. Karesi Belediye Spor Yaz Okulları’nda öğrenciler yüzme, tenis, basketbol, jimnastik branşlarının yanı sıra, sanatsal faaliyetlerle de hem tatilini eğlenerek geçiriyor, hem de eğlenirken öğreniyor.


Başkan Orkan, “Karesi’deki tüm çocuklarımızı havuzlarımıza bekliyoruz”


Karesi Belediye Spor Yaz Okulları’na gelerek yüzme öğrenen ve çeşitli sportif ve sanatsal faaliyetlerde bulunan çocuklarla gurur duyduklarını söyleyen Başkan Orkan şöyle konuştu: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’nda söylediği gibi ‘Karesi’de Yüzme Bilmeyen kimse kalmayacak’ düsturuyla kurslarımız devam ediyor. Bu dönem 650 öğrencimiz var bu güzel bir sayı. Sayı sürekli artıyor. Bizler öğrencilerimizin sporla uğraştığını gördükçe mutlu oluyoruz. Karesi Belediyesi olarak tüm Karesilileri kurslarımıza bekliyoruz. İleride iyi bir eğitim almış çocuklar şimdiden yetişiyor. Yüzme branşı en sağlıklı spor dallarından biri. Büyükşehir belediyemizin sayesinde öğrencilerimiz için güzel çalışmalar yapıyoruz. Havuzlarımızı yüzlerce öğrenci kullanıyor. Havuzlarımızda steril ortam sağlanması ve hijyen konusunda da oldukça dikkat ediyoruz. Karesi’de ki tüm çocuklarımızı havuzlarımıza bekliyoruz.”

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:14
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