Karesi'de hedef: Kişi başı 25 metrekare yeşil alan

Karesi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yeşil alan miktarının arttırılması, yeni ormanlık alanların ilçeye kazandırılması, bakımlı bir şehir için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Park Ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırıyor. İlçeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırılırken, mevcut parklarda yenileme, bakım ve onarım çalışmaları ekipler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Karesi Belediyesi, ilçede kişibaşı yeşil alan miktarını ise 25 metrekareye çıkarmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda ise çalışmalarını arttırarak sürdürüyor.

6 bin 251 bitki dikildi

Karesi Belediyesi, 2019-2022 yılları arasındaki 4 yıllık süreçte 19 yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirirken, 6 bin 251 adet bitki dikimi yaptı. Çalışmalar kapsamında yine bu yıllar içerisinde 30 adet oyun gurubu ve 498 adet aydınlatma direği montajı gerçekleştirildi. 460 adet donatı elemanı montajı yapılırken, 3.5 milyon metrekare ise kaldırım üzeri ve mezarlık içi yabani ot temizliği yapıldı. Yine çalışmalar kapsamında Kocaavşar Mesire alanı düzenlenirken, kent sakinlerinin tatil günlerini keyifli bir şekilde gerçekleştirebilecekleri 230 dönümlük bir alan şehre kazandırıldı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca 44 bin 322 metrekarelik alanda TBMM’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü, meclis üyeleri, Karesi’de doğan her bebek için TEMA Vakfı Kurucusu Hayrettin Karaca anısına oluşturulan orman ve Hayat Veren Dönorlar Hatıra Ormanıyla 990 adet fidan toprak ile buluştu. Fidan ekim çalışmaları ise ekipler tarafından düzenli bir şekilde devam ediyor.