Karekodu okutmak yetiyor! Diyanet'ten işitme engellilere müthiş hizmet

Diyanet İşleri Başkanlığı, işitme engellilere yönelik özel “Temel Dini Bilgiler” kitap setini yayımladı.

AA muhabirinin Diyanetin Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden aldığı bilgiye göre, yaygın din eğitimi hizmetlerine erişilebilirliği artırmak amacıyla işitme engellilere yönelik "İtikat", "İbadet", "Ahlak" ve "Siyer" alanlarından oluşan kitap seti hazırlandı.

Kur'an kurslarında eğitim gören engellilerin beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması ile Kur'an kursu öğreticileri tarafından sürecin planlı, programlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan eserle işitme engelli bireylerin sahih ve güvenilir dini bilgiye daha kolay erişebilmesi hedefleniyor.

Kitapların hazırlanış sürecinde, işitme engelliler, alanında uzmanlar ve sahada görev yapan öğreticilerin görüşleri dikkate alındı.

İşitme engelli bireylerin kitaplardan daha fazla istifade edebilmeleri için konular QR kodlu işaret dili videoları ile zenginleştirildi.

Böylece kullanıcılar mobil cihazlarıyla karekodları okutarak ilgili videolara erişebilecek.

Kitap seti sayesinde dini konuların hem görsel hem de işitsel destekle daha etkili bir şekilde öğrenilmesi imkanı sunulacak.

Kitaplar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının kitap satış noktalarından temin edilebilecek.

