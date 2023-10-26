Kare kare yayınladılar… ABD basınından İsrail’e şok!
Gazze'de El Ehli Hastanesinde 471 sivil İsrail’in saldırısıyla hayatını kaybetti. ABD ve İsrail saldırının Gazze’den başarısız bir şekilde fırlatılan roket sonucu olduğunu söyledi. ABD merkezli New York Times Gazetesi ise bu iddiayı yalanladı.
ABD ve İsrail kaynakları, 471 kişinin hayatını kaybetti. El-Ehli Hastanesine düzenlenen saldırıyı İsrail’in düzenlemediğini bu video ile öne sürüyordu.
Ünlü Amerikan Gazetesi New York Times, incelemelerin ardından bu görüntünün İsrail lehine bir kanıt oluşturmadığını söyledi.
İsrail ve ABD’li kaynaklar, El Ehli Hastanesinde yaşanan patlamanın, Gazze’den hatalı bir şekilde fırlatılan roket sebebiyle oluştuğunu iddia ediyordu.
Bu iddialara kanıt olarak ise bu görüntü öne sürüldü.
CNN TÜRK'ün görüntülerin teyit edilmesine destek olduğu haberde, videodaki füzenin hastaneye düşmediği, havada infilak ettiğine yer verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Hastaneden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta gökyüzünde patladığı tespit edilen roketin, hastane saldırısıyla ilgisi olmadığı ortaya çıktı.
Beş farklı videonun senkronize edilmesiyle oluşturulan görüntüde, patlamaya yol açan füzenin Gazze'den değil, İsrail’in Nahal Oz isimli yerleşim yerinden fırlatıldığı gösterildi.