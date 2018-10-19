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Kare kare rüşvet... Bu fotoğraflar ortaya çıkınca...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile iş yapan bir kişi, kurumda şube müdürü olarak görev yapan U.K.E.’nin kendisinden rüşvet istediğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

19 Ekim 2018 Cuma 06:22
Kare kare rüşvet... Bu fotoğraflar ortaya çıkınca...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda çalışma başlatan Ankara Emniyet Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ise U.K.E.’yi adım adım takip etti. U.K.E.’nin tüm görüşmelerini kare kare fotoğraflayan özel ekip, şube müdürü ile kurumla iş yapan şirketlerde yönetici pozisyonunda bulunan B.Ö., P.A., L.D. ve Ö.K.’yi gözaltına aldı.

‘Rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’dan gözaltına alınan U.K.E. önce suçlamaları reddetti. Ancak ‘yaptığı rüşvet görüşmelerini’ gösteren fotoğraflar önüne konulunca suçunu itiraf etti.

En az 200 bin lira almış

Görüşmelerini lüks restoranlarda yaptığı belirlenen U.K.E.’nin iş bağlama karşılığında en az 200 bin lira aldığı ortaya çıktı. U.K.E. ile 4 şirket yöneticisi tutuklandı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 06:22
  1. Ankara
  2. gazeterüşvet
  3. DSİ

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