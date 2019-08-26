KARDÖKMAK’ta toplu iş sözleşmesi imzalandı

Karabük Demir Çelik Fabrikaları'na (KARDEMİR) bağlı kuruluşlarından KARDEMİR Döküm Makine Sanayi (KARDÖKMAK) ile Özçelik-İş Sendikası arasında 2019-2020 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle 125 çalışanın ücretlerinde iyileştirmeler sağlandı. İşçilere birinci yıl için yüzde 41’i aşan zam artışı yapıldı.

KARDEMİR ve KARDÖKMAK Yönetim Kurulu Başkanı Kâmil Güleç, çalışanlarını maddi olarak rahatlatmak için gerekli her adımı attıklarını; atacaklarını dile getirdi. Güleç, işçilere “Sizlerden isteğimiz zam oranı kadar, en az o kadar üretim artışı için gayret göstermeniz. Bizi, sendika yönetimimizi, genel müdürümüzü mahcup etmeyeceğinizi biliyorum” diye seslendi.

Ciddi yatırım planlarımız var

Güleç, KARDÖKMAK’ın önemli plan ve projeleri olduğunu belirterek, “Başarılarımız devam etsin ki refaha katkımız artsın. Çalışanlarımız gayret etsin ki yeni yeni yatırımlar yapabilelim” ifadelerini kullandı.