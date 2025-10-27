Kardeşlerin tüfekle oyunu kanlı bitti: 7 yaşındaki kardeşini vurdu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşları 12 ile 7 olan iki kardeş oynadığı sırada av tüfeğinin ateş alması sonucu 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi hayvan pazarı altı mevkisinde bulunan ahırlar bölgesinde yabancı uyruklu bir ailenin oğlu olan Muhammet Elsait (12) ile kardeşi Ali Muhammet Elsait (7) iddiaya göre ahırda buldukları av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu 7 yaşındaki Ali Muhammet Elsait ağır yaralandı. Küçük çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.