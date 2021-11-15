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Medya Kardeşlerim Kadir öldü mü? Kardeşlerim Kadir diziden çıktı mı?
Medya

Kardeşlerim Kadir öldü mü? Kardeşlerim Kadir diziden çıktı mı?

Kardeşlerim Kadir diziden ayrılıyor mu? ATV ekranlarında yayımlanan Kardeşlerim dizisinde Kadir rolünü oynayan Halit Özgür Sarı’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu. Kardeşlerim Kadir diziden ayılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 15:30:00 - 2021-11-15 15:31:47
Kardeşlerim Kadir öldü mü? Kardeşlerim Kadir diziden çıktı mı?

ATV ekranlarında yayımlanan Kardeşlerim dizisinde yer alan Kadir karakterinin dizinin ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Peki, Kadir rolünü kim oynuyor?

Kardeşlerim Kadir öldü mü? Kardeşlerim Kadir diziden çıktı mı?

Kardeşlerim dizisinin 28.bölümü heyecan dolu sahnelere tanıklık etti. Dizinin 28.bölümünün hemen ardından ekranlara gelen 29.bölüm fragmanı ise diziyi yakından takip edenlerin aklına “Kadir diziden ayrılıyor mu? Kadir öldü mü?” sorularını getirdi.

Akif Atakul’un oğlu Kadir’e bir video izletiyor. Videoyu izleyen Kadir, babasının katilinin Akif Atakul olduğunu öğreniyor. Bu olayı öğrenen Kadir, babasının katiliyle yüzleşiyor. Fragmanda Ömer'in "Abim kaza geçirmiş" sözlerinin yanı sına "Başınız sağ olsun" ifadeleri Kadir’in öldüğü yönünde yorumlandı. Ancak Kadir karakterini oynayan Halit Özgür Sarı’nın diziden ayrılacağına yönelik şimdilik bir açıklama bulunmuyor.

29.bölüm ekranlara geldiğinde Kadir’in başına gelenler, dizide kimin vefat ettiği gibi konular netlik kazanacak.

Halit Özgür Sarı kimdir?

Halit Özgür Sarı 4 Ekim 1993'te İstanbul'da dünyaya geldi.  İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Sarı ardından oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı.  

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