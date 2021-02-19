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Biyografi Kardeşlerim dizisi Şengül Eren kimdir? Şengül Eren’i oynayan Fadik Sevin Atasoy kimdir, nerelidir?
Biyografi

Kardeşlerim dizisi Şengül Eren kimdir? Şengül Eren’i oynayan Fadik Sevin Atasoy kimdir, nerelidir?

Hayatın tüm zorluklarını ve yaşam mücadelesinin tüm zorluklarını göğüslemeye çalışan dört kardeşin hayatta kalma mücadelesini konu alan Kardeşlerim dizisinin fragmanı yayınlanmaya başlamasından sonra Kardeşlerim dizi oyuncuları kimler, Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosunda kimler var? soruları sorulmakta. Şengül Eren’i oynayan kim? Kardeşlerim dizisi Şengül Eren kimdir? Şengül Eren’i oynayan Fadik Sevin Atasoy kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-02-19 12:36:00 - 2021-02-19 12:36:56
Kardeşlerim dizisi Şengül Eren kimdir? Şengül Eren’i oynayan Fadik Sevin Atasoy kimdir, nerelidir?

Kardeşlerim'de Şengül Eren kimdir? 37 yaşında. Uyanık, değişken, paraya fazla değer veren, cingöz bir kadın. Kocasının yeğenlerine belli bir mesafeden sahip çıkmaya çalışırken, her daim fırsatlardan da istifade etmeyi iyi bilen bir kadın.

Fadik Sevin Atasoy kimdir?

Kardeşlerim dizisi oyuncu kadrosunda yer alan bir oyuncu da Fadik Sevin Atasoy. Fadik Sevin Atasoy 1975 Ankara doğumlu. 4 yaşında ilk tiyatro oyununda yer aldı ve en iyi oyuncu ödülü kazandı. TRT Çocuk’ta programlar sundu. Dudaktan Kalbe, Beyaz Melek, O Şimdi Mahkum, Kısmet, Ah Be İstanbul, Serseri Aşıklar, Bizim Evin Halleri dizi filmlerinde rol aldı.

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