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Yerel Kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
Yerel

Kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-09-03 00:19:00 - 2024-09-03 00:32:26
Kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde Doğan Öztaş (45), çıkan kavgada kardeşi Ayhan Öztaş’ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Sücüllü köyünde meydana geldi. Doğan Öztaş ile kardeşi Ayhan Öztaş arasında iddiaya göre, geçmişteki bir husumet nedeniyle kavga çıktı. Büyüyen kavganın ardından Doğan Öztaş, pompalı tüfekle Ayhan Öztaş’a ateş açtı. Ayhan Öztaş vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Kavgaya engel olmak isteyen baba Bayram Öztaş da hafif yaralandı. Ayhan Öztaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olaydan sonra kaçan Doğan Öztaş ise yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, daha önce tırpanla husumetlisini öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde bulunan Doğan Öztaş'ın, 2022 yılında pandemi nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

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