Kardeş ülkeye hain plan! 'Katar'ı işgal etme teklifi yapıldı'
ABD’de yayın yapan Foreign Policy gazetesi, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Gazete, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in ABD Başkanı Donald Trump’a Katar’ı işgal etme teklifinde bulunduğu ve bu teklifin reddedildiğini yazdı.
ABD'li Foreign Policy gazetesi, 2017 yılında Suudi Karalı Selman’ın 6 Eylül 2017’de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi yazdı.
Görüşmede, Selman Trump’a Katar’ı işgal etme önerisinde bulundu. Trump ise bu tekifi sert bir şekilde reddetti.
Haberde, ABD’nin Kuveyt’ten arabulucu olmasını istediği de belirtildi.
Körfez’de Katar’a yönelik ambargo sürüyor. Suudi Arabistan ve Katar’ın başını çektiği bazı ülkeler, kardeş ülke Katar’a 2017’den bu yana ambargo uyguluyor.
Birçok ülke Katar ile diplomatik ilişkileri sonlandırmış durumda.