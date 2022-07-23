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Siyaset Kardeş ülkeden Türkiye'ye tebrik mesajı
Siyaset

Kardeş ülkeden Türkiye'ye tebrik mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını "önemli bir başarı "olarak nitelendirerek, küresel gıda krizinin önlenmesindeki kilit rolü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 17:32:00 -
Kardeş ülkeden Türkiye'ye tebrik mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının tarihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurgulayarak, bunun tüm krizlerin anlamlı etkileşimler ile önlenebileceğini gösterdiğini belirtti.

Şerif, tahıl koridoru anlaşmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, küresel gıda krizinin önlenmesindeki kilit rolü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi tebrik etti.

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