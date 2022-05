Kardeş ülkeden çarpıcı açıklama: Bunu yapacak kişi Başkan Erdoğan'dır

Filistin konusundaki uluslararası bir toplantıya katılmak üzere İstanbul'da bulunan Müşahid Hüseyin Said, AA muhabirine güncel konuları ve Pakistan-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Said, Pakistan ile Türkiye'nin benzerine az rastlanan ve oldukça eskilere dayanan bir ilişkisi olduğunu belirtti. Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkinin her zaman çok güçlü olduğuna işaret eden Said, ilişkinin şimdi de bu ülkelerin dünya görüşleriyle bağlantılı olan karşılıklı çıkarlarla güçlendiğini söyledi.

Kamboçya'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi'nde (APA) daha önce yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Asya'nın aslanı" olarak nitelediğini anımsatan Said, "Erdoğan için Asya'nın aslanı dedim çünkü o da eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed gibi öngörülü biri." dedi.

Said, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorunlarla ilgili tavrını ortaya koyan, öngörülü ve iradeli olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin gelişiminin "bürokratik engellerle" karşılaştığını kaydeden Said, ancak iki ülkenin iş birliğinin sınırı olmadığına işaret etti.

Said, iki ülkenin serbest ticaret anlaşması imzalaması ve bürokratik engelleri kaldırması gerektiğini savundu.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na değinen Said, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk insansız hava araçları (İHA) oldukça önemli bir rol oynadı. Bayraktar TB-2 İHA'ları oldukça etkili. Bu İHA'lar Ukrayna Savaşı'nda da kullanıldı ve Azerbaycan savaşında da (İkinci Karabağ Savaşı) çok etkiliydi."

Said, Türk teknolojisinin oldukça ileri olduğunu, Türklerin dost ve kardeşi olan Pakistanlıların Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Erdoğan'ın muhtemelen Ukrayna ve Rusya liderlerini konferans masasına oturtabilecek uluslararası tek lider olduğunu söyleyen Said, 11-13 Mart'ta düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Ukrayna-Rusya dışişleri bakanlarının görüştüğünü anımsattı.

Said, "Eğer Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirve yapılacaksa buna ev sahipliği yapacak kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

"Müslüman dünyasındaki güçler"

Pakistan, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan'a atıfta bulunan Said, "Müslüman dünyasındaki güçlerin" ekonomilerini güçlendirmesi ve "karşılıklı çıkarlar" için bir araya gelebilmesi gerektiğini vurguladı.

Said, "Müslüman dünyasındaki güçlerin" politikalarının artık Londra, Washington, New York veya Brüksel'de oturan insanlar tarafından dayatılamayacağının altını çizdi.

Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndaki zaferinde Türkiye ve Pakistan'ın rolü olduğuna değinen Said, Müslüman dünyasındaki güçlere bölgesel bağlantı, ekonomi, savunma ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Filistin ve Keşmir ile ilgili sorunlarda daha büyük bir iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.

Said, tarafların Filistin, Keşmir ve KKTC ile ilgili konularda benzer görüşleri olduğunu dile getirdi.

Keşmir ve Filistin'e ilişkin olarak Said, bu yerlerin işgal altında olduğunu ve buralarda yaşayanların "insan hakları acıları" çektiğini söyledi.

Said, İsrail'in Filistin'in, Hindistan'ın da Keşmir'in demografik dengesini değiştirmek istediğini belirtti.