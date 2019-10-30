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Gündem

Kardeş ülkeden ABD'nin skandal Türkiye kararına sert tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, ABD Temsilciler Meclisinin 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki göstererek kınama mesajı yayınladıklarını duyurdu.

2019-10-30 16:27:00 -
Kardeş ülkeden ABD'nin skandal Türkiye kararına sert tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, ABD Temsilciler Meclisinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararını ön yargılı ve haksız bulduklarını ve kınadıklarını bildirdi.

Hacıyev, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisinin 1915 olaylarıyla ilgili kararının hiçbir siyasi, hukuki ve tarihi dayanağının olmadığını belirtti.

O dönemde yaşanan olayların siyasetçiler değil, tarihçiler tarafından araştırılması gerektiğini ifade eden Hacıyev, Ermenistan ve Ermeni lobisinin sözde soykırım iddialarını siyasi spekülasyon aracına dönüştürdüğünü kaydetti.

Hacıyev, bu şekilde, Güney Kafkasya ve diğer bölgelerde Ermenilerce işlenen suçların örtbas edilmeye çalışıldığını belirterek, "Ermenistan, bu yüzden, Türkiye'nin o dönemin olaylarının ortak komisyon tarafından araştırılması yönündeki önerisini kabul etmiyor. Sahte tarih yazımı, tarihin yeniden yazılma çabaları ve bunun siyasi baskı aracı olarak kullanılması kabul edilemez. ABD Temsilciler Meclisinin kararını kınıyor, ön yargılı ve haksız buluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Hadi hayirlisi

Kınaya kınaya nereye kadar..Bu Türk ve islam dünyasının aidiyetini gösterir.. hükümet ve yetkilileri iş ve icraatlarında samimi ve yürekli iseler abd üslerini gündeme getirsinler..
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eymen

Ey zalim abd ve sevenleri ,güneş balçıkla sıvanmaz
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