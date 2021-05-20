  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kardeş ülkeden işgalci İsrail'e sert tepki
Katliamı cemaat önledi
'Terör örgütü Boko Haram'ın elebaşı intihar etti' iddiası
ASELSAN'dan dev ihracat
Dünya Kardeş ülke Katar'dan işgalci İsrail'e sert tepki
Dünya

Kardeş ülke Katar'dan işgalci İsrail'e sert tepki

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudileştirme ve yasa dışı yerleştirme faaliyetlerinin etnik temizlik noktasına vardığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 19:47:00 -
Kardeş ülke Katar'dan işgalci İsrail'e sert tepki

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan BM Genel Kurulunda bir konuşma yaptı.

İsrail'in 7 Mayıs'tan bu yana Filistin'in işgal altındaki bölgelerine yönelik saldırılarına değinen Al Sani, "İşgal altındaki bölgelerde yaşanan tehlikeli durum için acilen İsrail'in saldırılarının durdurulması gerekiyor." dedi.

"Uluslararası toplum ciddi bir çalışma gerçekleştirerek, Filistin halkının güvenliğini sağlamalıdır." diyen Katarlı Bakan, "Soruyoruz, ne zaman uluslararası toplum İsrail'i caydırmak için harekete geçecektir?" ifadelerini kullandı.

Al Sani, Filistin topraklarında meydana gelen etnik ve demografik değişikliğin tehlikeli boyutlara ulaştığını vurgulayarak, "Hızlı bir şekilde yaşanan Yahudileştirme ve yerleştirme etnik temizlik noktasına vardı." diye konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gerilim yükseldi! ABD savaş gemisine müdahale ettiler!
Dünya

Gerilim yükseldi! ABD savaş gemisine müdahale ettiler!

Çin'in, Güney Çin Denizi'nde egemenlik iddia ettiği kara sularına giren ABD savaş gemisine müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. ..
Erdoğan canlı yayında arayıp talimatı verdi!
Siyaset

Erdoğan canlı yayında arayıp talimatı verdi!

Dün akşam Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gencin Diyarbakır için bir tanıtım talep etmesi üzerine Diyarb..
İş adamlarına bile zorluk çıkaran ABD dursun çiçek ve ailesini nasıl kabul ediyor?
Siyaset

İş adamlarına bile zorluk çıkaran ABD dursun çiçek ve ailesini nasıl kabul ediyor?

Eski CHP'li milletvekili Dursun Çiçek'in ABD ziyaretine dair konuşan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay