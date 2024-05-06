Kardeş Ülke Azerbaycan'a EGİAD Çıkarması

Bakü’nün, son yıllarda hızla gelişen ve büyüyen bir ekonomiye sahip olan bir şehir olarak dikkat çektiğini hatırlatan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, bu bağlamda, EGİAD üyeleri olarak, Bakü'de iş dünyasının nabzını tutmak, yerel iş fırsatlarını değerlendirmek ve işbirliği olanaklarını araştırmak amacıyla bu önemli şehre ziyarette bulunduklarını ifade etti.

Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatı 2022 yılında yüzde 10'luk artışla 2 milyar 26 milyon dolardan 2 milyar 221 milyon dolara çıktı!

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin daha da derinleştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, EGİAD üyelerinin Bakü'deki iş dünyasıyla bir araya gelerek karşılıklı deneyim paylaşımı yapmalarının ve işbirliği olanaklarını değerlendirmelerini önemli buluyoruz. İş gezimizi her sektörden ortaklıklar geliştirebilecek şekilde çeşitlendirerek gerçekleştirdik. Her sektörden arkadaşımız katılım sağladı. Petrol, doğalgaz, kimyasal ürünler, makine ve ekipmanlar gibi çeşitli alanlarda yapılan ticaret, her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlamakta. Özellikle enerji sektörü, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli bir parçasını oluşturmakta. Bu tür altyapı projeleri, hem Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamasına hem de Azerbaycan'ın enerji kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştırmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca, Bakü'nün ekonomik potansiyeli Türk iş dünyası için cazip bir yatırım fırsatı sunmaktadır. İnşaat, turizm, finans, gıda ve tarım gibi alanlarda Türk şirketleri, Bakü'de çeşitli projelere ve işbirliği olanaklarına katılarak yerel ekonomiye katkı sağlamakta. Bu yatırımlar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesine ve güçlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu tür dostane ilişkileri dış ticaret rakamlarına da olumlu yansımaktadır. Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatı 2022 yılında yüzde 10'luk artışla 2 milyar 26 milyon dolardan 2 milyar 221 milyon dolara çıkmış bulunmakta. Bakü'nün bölgesel bir ticaret ve lojistik merkezi olarak daha da geliştirilmesi, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin daha da canlanmasına katkı sağlayabilir. Bakü'nün ekonomik potansiyeli ve Türkiye'nin dinamik iş dünyası, gelecekteki işbirliği ve yatırım fırsatlarının daha da artacağını göstermektedir” diye bilgi verdi.

Bakü’deki İlk Buluşma Coffemania

Kardeş ülkedeki iş imkânlarını yerinde tespit etmek amacıyla düzenlenen 4 günlük iş gezisinin ilk gününde EGİAD’ın 16. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Doğanoğlu’nun firması Coffemania Bakü Merkezi’nde buluşma gerçekleşti. Sekiz yıl önce 2016 da Türkiye’nin markası olan Coffeemania ilk olarak Azerbaycan’a master franchise vermiş ve dört mağazayla faaliyete başlamıştı. Üç yıl önce geliştirilen yeni konsept Coffeemania Next şu anda beşinci mağazasını açmak üzere ve ülkede çok sevilen bir marka haline gelmiş bulunmakta.

Türk Devletleri Ekonomi Forumu 2024’e katılan EGİAD’dan Önemli Temaslar

STK, iş gezisinin ikinci gününde ise, Bakü Marriott Hotel Boulevard’da Türk Ülkeleri Ekonomik Forumu 2024’e katıldı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı (KOBİA), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) işbirliğiyle, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Kulüpler Birliği Derneği (KOBSKA) ve Azerbaycan Franchise Derneği'nin (AFA) ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen Türk Devletleri Ekonomi Forumu 2024’e katılan EGİAD heyeti, coşku ve ilgiyle karşılandı. Türk dili konuşulan ülkeler arasında ilk defa düzenlenen etkinlik, bu ülkeler arasındaki mevcut pazar ve yatırım fırsatlarını incelemeyi, markaların uluslararası alana entegrasyonunu, şirketler arası ticari ilişkilerin geliştirilmesini, yabancı yatırımcıların ve şirketlerin ülkeye çekilmesini desteklemeyi ve Türk dili konuşulan ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlamakta. Ekonomik işbirliği ve inovasyonu teşvik etmek için önemli bir platform olan etkinlik, Türk bölgesinin ticaretinin geliştirilmesi, yatırım ve teknolojinin desteklenmesi açısından yüksek potansiyel içermekte. Ticaretin kolaylaştırılması, yatırım ve endüstriyel kalkınmanın artırılması ve TDT ülkelerinde ekonominin dijitalleşmesi konularının ele alındığı etkinlikte, ayrıca bölgenin tüm ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak hedeflendi.

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STP-Sumgayıt Teknoparkı Ziyaret

İki grup halinde gezen heyet aynı zamanda Azerbaycan ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan, büyük ölçekli üretim tesislerine sahip eşsiz bir kompleks olan STP-Sumgayıt Teknoparkı da ziyaret etti. EGİAD heyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin en büyük endüstriyel ekipman üretim kuruluşu STP (Sungait Technologies Park) Grup Şirketleri’nde bilgilendirme sunumu dinleyerek SOCAR STP, STP Global Cable ve STP Polymer fabrikalarını da ziyaret etti. Sumgait Teknoloji Parkı, Azerbaycan ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan, büyük ölçekli üretim tesislerine sahip eşsiz bir kompleks olarak dikkat çekmekte.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı’ya ziyaret

EGİAD, ziyaretler kapsamında Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret ederek, Ticaret Ateşeleri Yakup Sefer ve Ahmet Erdal ile biraraya geldi. İki ülke arasındaki işbirliği ve kardeşlik ilişkilerinin önemine değinilen ziyarette, bölgesel konjonktürün ticaret hacminin geliştirilmesinde kilit rol oynadığına vurgu yapıldı. İki ülke arasındaki ticaret ve kültürel işbirliğini geliştiren bu organizasyonu düzenleyen EGİAD’a teşekkür eden Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı’ya, EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de Bakü'nün modern görünümüyle Azerbaycan'ın dünyaya açılan penceresi olduğunu dile getirerek, misafirperverliğinden ötürü teşekkür plaketi takdim etti.

SOCAR'a Ziyaret

EGİAD Heyeti SOCAR'ın Bakü şehrinde bulunan Haydar Aliyev Bakü Petrol Rafinerisi'ni ziyaret etti. Yetkililerle biraraya gelen EGİAD heyeti şu anda Azerbaycan'da günde yaklaşık 120.000 varil (19.000 m3) rafine ürün üretme kapasitesine sahip tek petrol rafinerisi gezerek bilgi aldı. Rafineri, yurt içi petrol ürünleri talebinin tamamını karşılamakta ve ürünlerin %40'ından fazlasını ihraç etmekte. Şirket, bölgenin en büyük işverenlerinden biri olan Azerbaycan'ın Bakü topraklarında büyük ölçekli arama çalışmaları yürütürken, 24 kalite ham petrolden 21'ini ve 15 farklı petrol ürününü işlemekte.

AZERBAYCAN – TÜRKİYE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ATİB) İLE İŞBİRLİĞİ

Azerbaycan ve Azerbaycan’da faaliyet gösteren yabancı iş insanlarını birleştiren öncü derneklerden biri olan ATİB’i de ziyaret eden EGİAD, iki ülke arasında ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesinin önemine değinerek, işbirliğine yönelik dernek projelerini aktardı. ATİB ise, Azerbaycan ekonomisini canlandırma amacı doğrultusunda Türk ve Azeri iş adamlarını bir araya getirerek Azerbaycan’ın ekonomi potansiyelini güçlendirmek ve sinerji oluşturmak amacıyla hareket ettiklerini, EGİAD ile işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. Ziyaret sonunda EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Azerbaycan Türkiye İşadamları Derneği (ATİB) Başkanı iş insanı Mürsel Rüstemov’a teşekkür plaketi takdim etti.

İş Gezisi Somut Bir Anlaşmayla Taçlandı

Azerbaycan'da faaliyet gösteren jeneratör setleri, güç ve otomasyon çözümleri, exproof elektrik, aydınlatma ve otomasyon cihazları tedarik ve servis alanında 25 yıldır faaliyet gösteren deneyimli bir mühendislik şirketi olan Atenau Ltd. ile Türkiye’de 2002 yılından bu yana faaliyette bulunan, birden fazla şirketten oluşan bütünleşik bir enerji firması olarak hizmetlerini sürdüren EGİAD Üyesi Setaş Enerji şirketi işbirliği anlaşmasına vararak, iş gezisini somut bir anlaşmayla taçlandırmış oldu. Sürdürülebilir bir dünya hedefi ile yola çıkan Setaş Enerji ve Atenau Ltd. iki ülkenin üretim, bilimsel ve teknik potansiyelini arttırmak amacı ile ikili iş birliği anlaşmasına vardı. Bu anlaşma kapsamında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması başlıklarında bilimsel ve teknik bilgi alışverişi, seminerler, özel kurslar hazırlanarak birlikte yol alınması hedeflendi. Amaç ortak projelerin geliştirilmesi, uygulanması olarak belirtildi. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Setaş Enerji Genel Müdürü Oğuz Sertaç Yılmaz, enerji ve bilişim sektörlerinin birbirine olan yakınlığı ile yola çıkan Setaş’ın, başarı ve yeniliği kendine temel ilke edindiğini vurgulayarak, “Sürdürülebilirlik politikamızla verimli bir Dünya için iki farklı ülke olarak ortak paydada çalışmaya devam edeceğiz” dedi.