Kardeş Kırgızistan’dan ABD Başkanı Biden’e çok sert tepki!

Merkezi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Türk Dili Konuşan Devletlerin Politikasını Destekleme Vakfı, ABD Başkanı Joe Biden’ın sözde “Ermeni soykırımı” meselesiyle ilgili tutumuna sert bir açıklamayla tepki gösterdi. ABD Başkanı’nın tutumunun en sert biçimde kınandığı bildirinin yarın da ABD Bişkek Büyükelçiliği’ne sunulması bekleniyor.

Bildirinin tam metni şöyle: “Bu söylevde asıl amaç tarihsel gerçekleri objektif olarak incelemekse, o zaman tarihsel gerçeklik siyasi amaçlarla çarpıtılmamalı, bu alanda uzmanlaşmış uluslararası araştırma enstitülerine ve ünlü tarihçilere aktarılmalıdır. Türkiye, arşivlerini tarihçilere açmaya hazır olduğunu defalarca ilan etti ve gerçeği ortaya çıkarmak için ortak bir komisyon kurulması önerisinde bulundu. Tarihi çarpıtmalar üzerine kurulu Ermeni devleti, her zaman çeşitli provokasyonlara başvurmuştur. On yıllarca Ermeni propaganda makinesi ve Ermenilerin patronları, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere karşı soykırım yapıldığını kanıtlamaya ve tüm dünyayı buna ikna etmeye çalıştı. Gerçek şu ki, Birinci Dünya Savaşı sırasında pek çok Ermeni zorlu mücadele koşulları, iç çatışmalar, açlık ve hastalık nedeniyle öldü. Ancak o dönemde Ermenilerden daha çok Türkün telef olduğu kasıtlı olarak unutulmaktadır. Ermenistan'ın uzun yıllar boyunca tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik yayılmacı politikası, sadece kardeş Türkiye'ye değil, Azerbaycan'a da uygulandı. Yalnızca Mart 1918 soykırımı sırasında 12 binden fazla Müslüman Türk öldürüldü. Birçoğunun cesedi bulunamadı. 20. yüzyılın bir başka trajedisi de Hocalı soykırımıdır. 26 Şubat 1992'de Ermeni silahlı oluşumları 7 bin nüfuslu Hocalı kentinde acımasız bir suç işlemiştir. Bütün bu olaylar, sadece Azerbaycan halkına değil, tüm insanlığa ve insanlığa yönelik en ciddi suçlardan biridir. Yıllardır saldırgan Ermeni politikasının açık bir örneği olan bu suçlar, çifte standartların kanıtı olan siyasi ve hukuki bir değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. Resmi Erivan'ın sinsi politikasının arkasında, onlara tazminat ödenmesi ve Türkiye topraklarının bir kısmının Ermenistan'a devredilmesi gibi saçma talep ve iddialar var. Ermeni literatüründe Türkiye'nin doğu vilayetlerinin ‘Batı Ermenistan’ olarak adlandırılması da bu iddiaları resmileştirmeye hizmet etmektedir. Sadece Ermenistan ve Ermeni lobisi değil, bölgeyle ilgili emperyalist çıkarlar peşinde koşan küresel güçler de sözde ‘Ermeni soykırımı’ iddialarının küresel gündemine geçtiğimiz günlerde dahil etmeğe başladılar. Uzak bir ‘Ermeni soykırımı’ kavramı yalnızca bir siyasi baskı aracı ve çifte standart politikasının bir tezahürüdür. ‘Tarihi gerçeği arayan’ güçlerin, Ermeni milliyetçilerinden Doğu Anadolu'da işlenen acımasız cinayetlerin hesabını istemesi daha güzel olurdu. Türk Dili Konuşan Devletlerin Siyasetini Destekleme Vakfı, kardeş Türkiye'ye her zaman yakın olduğunu bildiriyor ve hasta Ermenilerin kötü şöhretli sözde ‘Ermeni soykırımı’ konusundaki ideallerine değer veren ABD Başkanı'nın tutumunu şiddetle kınıyor. Ülkeler ve halklar arasında hoşgörüsüzlük eken bu tür yaklaşımlar, tek tek bölgelerin ve bir bütün olarak insanlığın ilerici barışçıl kalkınması için bir tehdit oluşturmaktadır. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in bölgedeki işbirliği eğilimlerine ciddi zarar veren açıklamasını okuduk. ABD Başkanı Joe Biden'a ‘Ermeni soykırımı’ ile ilgili delil sunma şartıyla dava açmayı öneriyoruz”