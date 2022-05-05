‘Kardeş’ kavgası! Fatih Altaylı Nagehan Alçı'ya salladı

Habertürk yazarı gazeteci Fatih Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında daha önceden sürtüşme yaşadığı Nagehan Alçı'ya salladı.

Altaylı yazısında daha önce Nagehan Alçı ile yaşadığı Beyoğlu'ndaki göçmen sorunu polemiğine de atıfta bulundu. İstiklal Caddesi'nde Türkçe konuşanın olmadığını, yüzde 95'i erkek olan bir göçmen kitlesinin bulunduğunu söyleyen Altaylı "Peki İstanbul bayramı böyle kutlarken, bana yalancı diyen, bana faşist diyen, Suriyeli falan yok, onlar kozmopolit diyen nerede? Nerede olacak, İmamoğlu ile beraber Rize'de." ifadelerini kullandı.



İşte Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı;



İstiklal Caddesi'nde Türkçe konuşan yok.

Yüzde 95'i erkek bir güruh.

Sultanahmet Meydanı'ndaki, sahillerdeki, Adalar'daki görüntülere değinmiyorum bile.

Peki İstanbul bayramı böyle kutlarken, bana yalancı diyen, bana faşist diyen, Suriyeli falan yok, onlar kozmopolit diyen nerede?

Nerede olacak, İmamoğlu ile beraber Rize'de.

İmamoğlu'nun fotoğraf çok şey anlatıyor aslında.

Belli ki, İmamoğlu da ekibi doğru kurmuş, Rize'ye pervaneli uçakla gitmiş.

İlginç manzara.

Ama ekipte bazı eksik kişiler var. Kimler olduğunu siz de tahmin edersiniz.

İnşallah bir dahaki geziye.

Yoksa çok ayıp olur!