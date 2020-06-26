Kardeş Eli ile kurban bağışı yapın

Kurban aslında, Allah yolunda sahip olduklarından vazgeçebileceğinin sembolik ifadesidir. Anlam olarak ise; dayanışmadır, fedakârlıktır, yardımlaşmaktır, yakın olmaktır, tövbe etmektir ve inanmaktır. Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahipleri insanlara vacip ve nafile kurbanları ulaştırıyor.

Kardeş Eli Derneği, vekaleten kurbanlık bağışı yapan değerli müminler için İslami şartlara göre kurbanların kesilmesini ve yardım sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlıyor.

Kurban Bağışı Yapmak

Online kurban bağışı ile farklı ülkelerde bulunan Müslüman insanlara yardım ederek vacip ya da nafile olan ve Allah rızasının kazanılabileceği ibadete erişmiş olursunuz. Oldukça basit olan bu bağış yönteminde havale, banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme imkânı bulunmaktadır. 3D Secure ve farklı güvenlik önlemleri Kardeş Eli internet sayfasında yer alarak güvenli bağış yapmayı mümkün kılıyor.

Müslümanların üzerine vacip ve nafile olan 2 tür kurban bağışı bulunur.

Vacip kurban bağışı:Udhiye kurbanı, Nezir kurbanı, Hedy kurbanı ve hac zamanı kusur işleyenin kesmesi gereken kurbandır.

Nafile kurban bağışı ise şöyledir;

Adak kurban bağışı: Allah rızasına nail olmak için yapılması güzel olan bir ibadeti veya iyiliği yapmaya söz vermesine denilmektedir. Akika kurban bağışı: Allah’a şükretme amacıyla kesilmektedir. Şükür kurban bağışı: Gerçekleşmesini arzu ettiği amaca ulaşması sonucu kestiği kurbandır. Sadaka kurban bağışı: Yoksullara dağıtmak için kesilen kurbandır. Deve kurban bağışı: Deve kurbanının bağışının yapılmasıdır.

KardeşEli derneği tüm nafile ve vacip kurban bağışlarını dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi insanlarla buluşturuyor.

Kurban Bağışı Nasıl Yapılır?

Sizlerden vekâlet alınır. Ardından bölgeye gönderilir. Kurban kesimi yapılır ve videosu da sizegönderilir. 365 gün boyunca online adreslerden, telefon numarasından ya da e-posta aracılığıyla Kardeş Eli yardım derneğineulaşabilir ve bağış yapabilirsiniz.

Kurban Bağış Bedeli

KardeşEli İnsani Yardım Derneği sadece kurban bayramlarında kurban kesmez ya da kurban bağışı almaz. Vacip olan kurban bayramlarda kurban kesmek ve kesilen kurbanın 3/2 dağıtmak gerekmektedir. Hem kurban bayramında bağış yapabilir hem de diğer günlerde ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırabilirsiniz. Türkiye’de kurban bağışı bedeli Kardeş Eli derneği tarafından 1.250 TL olarak belirlenirken yurt dışı kurban bağış bedeli fiyatları ise şöyledir;

Afrika’da bir hisse bedeli: 485 TL

Afrika’da bir küçükbaş bedeli: 585 TL

Sri Lanka hisse bedeli: 750 TL

Yemen’de kurban bedeli: 1.250 TL

Bangladeş’te kurban bedeli: 1.250 TL

Arakan kurban bedeli: 1.250 TL

Gazze’de kurban bedeli: 2.250 TL

Büyükbaş hisse bedeli; 485 TL olarak belirlenirken Küçükbaş bedeli ise; 585 TL olarak belirlenmiştir. Her farklı ülkeye gönderilen kurbanlar özel olarak belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kardeş Eli Yardım Derneği tarafından yapacağınız kurban bağışı İslam dininin tüm ibadetleri gibi Allah rızasını kazanmayı temel alıyor.