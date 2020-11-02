  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KARDEMİR'in yeni yönetimi belirlendi
Aktüel

KARDEMİR'in yeni yönetimi belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 19:35:28 -
KARDEMİR'in yeni yönetimi belirlendi

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezinde, Mustafa Aydın'ın divan başkanlığında yapılan genel kurul toplantısında, A, B ve D gruplarının yönetim kurulu seçimi yapıldı.

Basına kapalı yapılan seçimin ardından fabrikanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, A grubu yönetim kurulu üyeliğine Mustafa Yolbulan, Alparslan Bayraktar, Muhammet Ali Oflaz ve Fatih Mehmet Erkoç, B grubu yönetim kurulu üyeliğine Yusuf Canbolat ve Kamil Güleç, D grubu yönetim kurulu üyeliğine Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ile bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Erdal Erdem, Mustafa Aydın, Prof. Dr. Ercüment Arvas ve Ömer Demirhan seçildiği belirtildi.

Yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında yönetim kurulu başkanını seçerek görev dağılımı yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan skandal Türkiye adımı! Bu kez sınırı aştılar
Dünya

İran'dan skandal Türkiye adımı! Bu kez sınırı aştılar

İran'ın kasıtlı olarak Türkiye'ye yönelik kara propagandası sürüyor. İran devlet televizyonu, Türkiye'nin Karabağ'a binlerce paralı asker gö..
Melih Gökçek, ‘Baya bilgiye ulaştım’ diyerek açıkladı: Depremin arkasında o sistem var
Gündem

Melih Gökçek, ‘Baya bilgiye ulaştım’ diyerek açıkladı: Depremin arkasında o sistem var

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından çarpıcı bir konuya dikkat ..
Merkez Bankası'ndan önemli hamle! Sıfırlandı...
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan önemli hamle! Sıfırlandı...

Merkez Bankası, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalara..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay