KARDEMİR’den çevre için 150 milyon $

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, 150 milyon dolarlık çevre yatırımı yaptıklarını açıkladı.

“Şu an 3 milyon ton üretim yapabilecek haldeyiz ve 2020’de de 3,5 milyon tona çıkabiliyoruz. Çevre için 150 milyon dolarlık yatırım yaptık’’ diyen Güleç, “Bizim bacamızdan sadece buhar çıkıyor. 11 bacamız var ve bakanlık tarafından takip ediliyor” şeklinde konuştu.

Güleç, makamını ziyaret eden Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Başkanı Mehmet Çetinkaya ile beraberindeki heyete de, “ÇED raporlarını, aldığınız zamana ve çevreye yönelik yatırımları yaptığınız her türlü fabrikayı kurarsınız. Filyos çok bakir bir yer ve oraya çevreyle iç içe yatırım yapabilirsin” mesajını verdi.