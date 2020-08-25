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Ekonomi KARDEMİR'de tercih yerli lokomotif
Ekonomi

KARDEMİR'de tercih yerli lokomotif

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan: - "Ülkemizin üretim ve mühendislik kabiliyetlerine sonuna kadar güveniyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 18:59:09 -
KARDEMİR'de tercih yerli lokomotif

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR), yerli imkanlarla üretilen lokomotiflerin kullanılmasına başlandı.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi (TÜLOMSAŞ) tarafından yerli imkanlarla üretilen 7 lokomotif, KARDEMİR'de düzenlenen törenle hizmete alındı.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, burada yaptığı konuşmada, yerli üretimi tercih ettiklerini söyledi.

"Şirketimizin ve ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak için gece gündüz çalışıyoruz." diyen Yolbulan,"Ülkemizin üretim ve mühendislik kabiliyetlerine sonuna kadar güveniyoruz. Bu satın alımın tüm sektörlere örnek olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Fabrika olarak savunma sanayisi, otomotiv ve raylı sistemler alanında yerli üretime destek sağladıklarını belirten Yolbulan, "Nakliyat Müdürlüğümüze tahsis edilen ve dizel elektrikli özelliğe sahip lokomotiflerimiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yolbulan, törende ayrıca yönetim kurulu üyeleri ve Genel Müdür Necdet Utkanlar ile şalt sahasıyla çelikhane arasında iletimi sağlayacak havai elektrik hattı yatırımının da açılışını gerçekleştirdi.


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