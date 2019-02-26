Kardemir Karabükspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları - Sakatlığı süren takım kaptanı Yusuf Akbulut ile izinli olan Fatih Tultak ve Arda Belen, antrenmana katılmadı



KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Yaşar Kaptan Çebi Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık iki saat sürdü. Isınma koşuları ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarla başlayan idman, yarı sahada oynanan maçla sona erdi. Sakatlığı bulunan takım kaptanı Yusuf Akbulut ile izinli olan Fatih Tultak ve Arda Belen, antrenmana katılmadı.

Teknik direktör Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ümraniyespor ile oynayacakları karşılaşmaya puan için çıkacaklarını kaydetti.

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