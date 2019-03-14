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Kardemir Karabükspor'da Taner Öcal dönemi sona erdi

- Kulüp başkanı Mehmet Yüksel:"Hocamız, kentin takıma destek vereceğine ve transferin açılacağına inanarak gelmişti, tıpkı bizler gibi, ancak bunlar olmadı. Karşılıklı görüşerek sözleşmeyi feshettik"

14 Mart 2019 Perşembe 15:29
Kardemir Karabükspor'da Taner Öcal dönemi sona erdi


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'da teknik direktör Taner Öcal ile yollar ayrıldı.

Kulüp başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taner Öcal ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiklerini söyledi.

Öcal ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğini belirten Yüksel, "Hocamızla benim başkanlığım döneminde 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştık. Bu süreçte hocamız bize çok destek verdi, çok şey kattı. Hocamız kentin takıma destek vereceğine ve transferin açılacağına inanarak gelmişti, tıpkı bizler gibi, ancak bunlar olmadı. Karşılıklı görüşerek sözleşmeyi feshettik. Hocamıza ve ekibine binlerce kez teşekkür ederiz. Yeni bir hocayla görüşmedik ancak çalışmalara başladık." diye konuştu.


- "Ben ve ekibim elimizden geleni yaptık"


Teknik direktör Taner Öcal, kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden itibaren takımın içinde bulunduğu zor duruma karşın ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktardı.

İşlerinin kolay olmayacağını bildiklerini fakat böylesine köklü bir kulübe de bu kadar duyarsız kalınacağını beklemediklerini aktaran Öcal, şu görüşlerini paylaştı:

"Ben ve ekibim elimizden geleni yaptık. Başkanımız ve gençlerimiz ellerinden geleni yaptı, yapmaya da devam ediyorlar. Bizim asıl beklediğimiz gelişmeler gerçekleşmedi. Bu nedenle severek ve isteyerek geldiğim Kardemir Karabükspor'dan bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Başta kulüp başkanı, yönetim kurulu, Karabük halkı ve taraftarları olmak üzere, bu yolda yüreklerini, karakterlerini ortaya koyan genç sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlarla her zaman gurur duydum. Hayatlarının her bölümünde onların yanında olmaya gayret edeceğim."


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:29
  1. Futbol
  2. Kardemir Karabükspor
  3. Spor Toto 1. Lig
  4. Taner Öcal

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