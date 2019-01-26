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Kardemir Karabükspor'da galibiyet hesapları

- Kulüp başkanı Mehmet Yüksel:- "Hatayspor'u sahamızda, taraftarımızın önünde yenebiliriz. Artık şeytanın bacağını kırmak istiyoruz"

26 Ocak 2019 Cumartesi 17:55
Kardemir Karabükspor'da galibiyet hesapları


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, Hatayspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Hatayspor maçına takımın çok iyi hazırlandığını anlattı.

Futbolcuların her geçen hafta daha iyi olduklarını ve bunu futbollarına yansıttıklarını aktaran Yüksel, "Hatayspor ligin kaliteli ekiplerinden. Zor bir maç olacak. Kağıt üzerinde bu zorluk sadece bize görünse de bunun böyle olmadığını sahada herkes görecek. Hatayspor'u sahamızda, taraftarımızın önünde yenebiliriz. Artık şeytanın bacağını kırmak istiyoruz. Takım buna hazır." diye konuştu.

Takımın zor bir süreçten geçtiğine değinen Mehmet Yüksel, şunları kaydetti.

"Takım için savaşan Karabük'ün çocuklarına herkesin sahip çıkması lazım ama maalesef kimse sahip çıkmıyor. Kardemir Karabükspor, birkaç kişi ve taraftarların dışında kimsenin umurunda değil. Bu köklü kulübün yok olmasına kimlerin payı varsa tarih affetmeyecek. Onlar hep yaptıklarıyla anılacak. İnsanlar çocuklarına Karabükspor'dan ve geçmişteki başarılarından bahsederken bu insanları da anlatacak. Bizim içimiz rahat. Kurtarmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Her şeyimizi verdik."

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 17:55
  1. Futbol
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  3. Mehmet Yüksel

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