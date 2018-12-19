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Kardemir Karabükspor'da 5 yönetici istifa etti

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:21
Kardemir Karabükspor'da 5 yönetici istifa etti

KARABÜK (AA) - Ekonomik ve sportif açıdan zor günler geçiren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un 5 yöneticisi istifa etti.

Kırmızı-mavili kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Ulvi Üngören, genel sekreter Ali Erorhan, basın sözcüsü Şükrü Gökkaya, tesisler ve idare sorumlusu Soner Manav ve yönetim kurulu üyesi Serkan Şengün'ün istifa dilekçelerinin kulübe ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, istifaların ardından yönetim kurulunda boşalan asil üyeliklere, yedek üyelerden isimlerin getirileceği kaydedildi.

Karabükspor'da 29 Ağustos'ta yapılan olağanüstü kongrede Sedat Namal başkanlığındaki yönetim kurulu göreve gelmiş, 5 Ekim'de Namal'ın istifasıyla boşalan başkanlık görevine asbaşkan Mehmet Yüksel getirilmişti.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:21
  1. Futbol
  2. Kardemir Karabükspor
  3. Spor Toto 1. Lig

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