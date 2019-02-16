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Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor maçına hazır

- Kırmızı-mavili ekipte, sakatlığı bulunan takım kaptanı Yusuf Akbulut, maçta forma giyemeyecek

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:51
Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor maçına hazır


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında yarın Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya gitti.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik çalışma yaptı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan takım kaptanı Yusuf Akbulut katılmadı.

İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, daha sonra Ankara'ya hareket etti.

Kırmızı-mavili ekip, kalacağı otelde kampa girerek yarın Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak ve hakem Caner Ak'ın yöneteceği maçı beklemeye başlayacak.

Kulüp başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rakiplerinin güçlü bir ekip olduğunu, bu maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Yusuf Akbulut'un sakatlığı nedeniyle maçta olamayacağını ifade eden Yüksel, Osmanlıspor karşısında şansızlıklarını kırmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.


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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:51
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