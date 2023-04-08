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Ekonomi KARDEMİR işçilerinden deprem bölgesine 18 milyon lira yardım
Ekonomi

KARDEMİR işçilerinden deprem bölgesine 18 milyon lira yardım

Yeniakit Publisher
2023-04-08 12:38:00 -
KARDEMİR işçilerinden deprem bölgesine 18 milyon lira yardım

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçileri, topladıkları 18 milyon TL nakdi yardımı 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere gönderdi.

Fabrikanın yazılı açıklamada çalışanların şubat ayı maaşlarından yapılan kesintilerin ve geleneksel olarak dağıtılan Ramazan kumanya bedellerinin birleştirilerek afet illerine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: “6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli birçok ilimizi kapsayan yaklaşık 15 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen depremler için ülke genelinde yürütülmekte olan dayanışma seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Depremlerin ilk günlerinden itibaren şirket olarak yardımlarını gerçekleştiren KARDEMİR’de bu sefer çalışanlar, fedakârlık yaptı. KARDEMİR çalışanlarının yoğun talepleri doğrultusunda başlatılan yardım kampanyasının ardından AFAD’a 18 milyon TL nakdi yardım yapıldı ve deprem illerine gönderildi.”

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