KARDEMİR fırını ateşledi kapasiteyi yükseltti

Karabük Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR) tesislerinde, 10 Haziran’da durdurulan 4 nolu yüksek fırın, yenileme çalışmalarının ardından yeniden ateşlenerek üretime başladı. Yaklaşık 85 milyon lira harcamayla yenilenen yüksek fırında bölgesel zırh değişimi yapılarak fırın üretim kapasitesi 450 bin tondan 550 bin tona yükseltildi. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, KARDEMİR’deki mühendislik kabiliyetlerine dikkati çekerek, “Önümüzdeki yıl içerisinde bir tane daha yüksek fırın yatırımı gerçekleşecek ve 3,5 milyon ton fiili kapasiteyi yakalamış bir şirket olacağız. Tüm KARDEMİR işçilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi. KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan ise yenileme çalışmalarında KARDEMİR personeli ile yurt içi ve yurt dışı tedarikçi firmaların personelinden oluşan yaklaşık 250 kişilik yatırım ekibinin görev aldığını ifade etti.