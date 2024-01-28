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Sağlık Karda yaralanmamak için bunlara dikkat!
Sağlık

Karda yaralanmamak için bunlara dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-01-28 17:47:00 -
Karda yaralanmamak için bunlara dikkat!

Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Karaaslan, vatandaşları kış aylarında oluşabilecek kar ve buzlu alanlarda yürürken dikkatli olmaları konusunda uyararak, “Sert dönüş ve ani hareketlerden kaçınmak her zaman çok önemlidir” dedi.

Buz tutan yollarda büyük adımlarla yürünmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyaran, Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Karaaslan, küçük adımlarda ve ellerin ceplerde olmaması gerektiğini belirtti. Kar ve buzlu alanlarda sert dönüş ve ani hareketlerden kaçının her zaman çok önemli olduğunu ifade eden Karaaslan; "En önemlisi dengeli ve önümüze bakarak yürümemiz gerekiyor. Aksi halde kötü sonuçlar olabilir. Bunların en başında yumuşak doku travmaları ve hatta el bileği, yaş ilerledikçe de kalça kemiği kırıkları gibi tedavisinde cerrahi yaklaşımlar gereken bir takım olumsuz sonuçlar olabilir. Bu nedenle öncelikle yürürken, attığımız adıma dikkat ediyoruz. Bu tip bir travmayla karşılaştıktan sonra mutlaka ortopedik ya da travmatoloji uzmanının bulunduğu bir sağlık merkezine başvurulması gerekiyor. Ancak başvuruya gidene kadar ki süre zarfında zarar gören uzvun mutlaka sabitlenmesi, mümkünse ulaşana kadar buz tedavisi uygulanması ve ardından ortopedik ya da travmatoloji uzmanına teslim etmek gerekiyor” diye konuştu.

"Düştükten sonra sakin kalın"

Vatandaşların böyle bir travma geçirdikten sonra sakinliklerini kaybetmemeleri gerektiğini söyleyen Karaaslan; "Hastanın yanında yakınları varsa konumunu anatomik konuma getirmesi ve bir sağlık personelinin oraya gelmesi ya da hastamızın sağlık merkezine ulaştırılacağı zamana kadar herhangi bir tıbbi müdahaleden kaçınılması en doğru olandır. En basitinden yumuşak doku yaralanması, omurga kırıklarına dahi rastlıyoruz ya da örnek verecek olursak, ayağı kayan kişi sert yere kafasını da vurabiliyor. Bu hafif şekilde görülen travmalar hayatı tehdit eden sorunlara neden olabilir. O nedenle dikkatli olmakta fayda var. Böyle bir yaralanma ortaya çıkarsa en yakın sağlık kurumuna hızlıca ulaştırılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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