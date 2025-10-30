  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Karda mahsur kaldılar! AFAD ve jandarma zamanında yetişti
Yerel

Karda mahsur kaldılar! AFAD ve jandarma zamanında yetişti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Karda mahsur kaldılar! AFAD ve jandarma zamanında yetişti

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Bezirhane köyünde kara saplanan araçta mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde vatandaşlar güvenli bölgeye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, dün saat 18.48 sıralarında, Doğubayazıt ilçesi Bezirhane köyü Balıkgölü mevkiinde bir aracın kara saplandığı ve araçtaki 2 kişinin mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

İhbarla olay yerine Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgedeki olumsuz hava ve yol şartlarına rağmen ekipler tahliye çalışmalarına başladı.

 

AFAD’dan 1 birim amiri, 3 arama kurtarma personeli ve 2 araç, jandarmadan ise 3 personel ve 1 araç olmak üzere toplam 7 personel ve 3 araçla yapılan tahliye çalışması sonucunda araçtaki 2 vatandaş, bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İsrail, Türk Kurtarma Ekibini Gazze’ye Sokmadı: Mantık Dışı Engelleme
İsrail, Türk Kurtarma Ekibini Gazze’ye Sokmadı: Mantık Dışı Engelleme

Gündem

İsrail, Türk Kurtarma Ekibini Gazze’ye Sokmadı: Mantık Dışı Engelleme

Film sahnelerini aratmadı! İşte yaramaz ayıyı kurtarma operasyonu
Film sahnelerini aratmadı! İşte yaramaz ayıyı kurtarma operasyonu

Yaşam

Film sahnelerini aratmadı! İşte yaramaz ayıyı kurtarma operasyonu

Denizde korku dolu anlar! Film gibi kurtarma operasyonu
Denizde korku dolu anlar! Film gibi kurtarma operasyonu

Yaşam

Denizde korku dolu anlar! Film gibi kurtarma operasyonu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23