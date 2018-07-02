Karbonhidrat içeren gıdalar hangileridir?

Günümüzde karbonhidrat eksikliği oldukça nadir olarak görülmekle birlikte, basit karbonhidratların aşırı tüketimi gelişmiş toplumların en büyük beslenme problemlerinden biri. Karbonhidratların, özellikle şeker veya mısır şurubu gibi basit karbonhidratlar olarak bilinen rafine karbonhidratların aşırı tüketimi obezite, tip II diyabet ve kansere yol açıyor.

Sağlıksız yüksek karbonhidratlı gıdalar çoğunlukla kurutulmuş meyveler, şekerler, krakerler, unlu mamuller, reçeller ve kızartılmış patateste bulunur. Bu besinler hızlı bir şekilde sindirildikleri için kan şekerini kısa sürede yükseltir ve kısa sürede acıkmaya yol açar.

Sağlıklı bir yaşam için karbonhidrat kaynakları işlenmemiş ve doğal besinlerden sağlanmalıdır. Sağlıklı yüksek karbonhidrat içeren gıdalar yavaş sindirilir ve kan şekerini uzun süre dengede tutar. Sağlıklı yüksek karbonhidratlar sebzeler, baklagiller (fasulye), kepekli tahıllar, meyve, fındık ve yoğurtta yoğun olarak bulunur.

SAĞLIKSIZ YÜKSEK KARBONHİDRAT İÇEREN GIDALAR:

Toz Şekerler ve toz şekerden elde edilen şuruplar: Karbonhidrat içeriği %100

Şekerler: Karbonhidrat içeriği %99

Kuru Meyve (Kuru Elma) : Karbonhidrat içeriği %94

Pirinç: Karbonhidrat içeriği 91%

Yağsız Patates Cipsi: Karbonhidrat içeriği 84%

Yağsız Yulaflı bisküviler: Karbonhidrat içeriği % 79

Un (Pirinç Unu) : Karbonhidrat içeriği % 80

Reçeller ve Marmelatlar: Karbonhidrat içeriği % 69

Ekmek, Tost, Simit, Pizza: Karbonhidrat içeriği % 59

Patates: Karbonhidrat içeriği % 35

Hazır Toz İçecekler: Karbonhidrat içeriği % 99

Dondurma: Karbonhidrat içeriği %84

Çikolatalı şekerlemeler ve barlar: Karbonhidrat içeriği %63

Kekler: Karbonhidrat içeriği % 57

SAĞLIKLI YÜKSEK KARBONHİDRAT İÇEREN GIDALAR:

Sebzeler; Tatlı Patates, havuç, mısır, yeşil yapraklı sebzeler: Karbonhidrat içeriği % 21

Baklagiller; Nohut, Fasulye: Karbonhidrat içeriği % 27

Kahverengi pirinç, arpa, Kinoa, Karabuğday, Yulaf ve Çavdar: Karbonhidrat içeriği % 24

Meyveler; Muz, Portakal, Elma: Karbonhidrat içeriği % 23

Fındık, Kestane, Antepfıstığı, Kabak Çekirdeği: Karbonhidrat içeriği % 78

Düşük Yağlı Süt ve Yoğurt: Karbonhidrat içeriği % 8

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