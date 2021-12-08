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Kadın - Aile Karbonat kullanın ve gençleşin
Kadın - Aile

Karbonat kullanın ve gençleşin

Karbonatın en önemli faydaların birisi olarak cilt gözeneklerini temizlemesi görülür.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 21:59:00 - 2021-12-08 22:00:40
Karbonat kullanın ve gençleşin

Cilt gözeneklerini temizler ve cilt için gerekli nemlendirmeyi yapar. Ayrıca ciltteki lekelenmeleri de yine karbonat ile geçirebilirsiniz. Ciltte sadece lekelenme değil ayrıca yara izlerini de karbonat geçirmektedir.

Bu tarif sayesinde;

  • Gözeneklerinizi küçültür
  • Cildinizi parlatır
  • Cildi nemlendirir
  • Cildinizi pürüzsüz hale getirir ve yumuşatır
  • Cildinizi temizler
  • Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar
  • Kırışıklıkları azaltır

Hazırlanışı

  • 1 yemek kaşığı Karbonat
  • 1 çay kaşığı Elma sirkesi
  • Yarım limon
  • 1 yemek kaşığı Bal
  • Yarım bardak su

Hazırlanışı

Limonu yarım bardak suyun üzerine sıkın ve diğer malzemeleri de ekleyin. İyice karıştırın ve yüzünüze uygulayıp uyuyun. Sabah soğuk suyla durulayın. İlk günden etkileri fark edeceksiniz. İlk ayın sonunda cildinizdeki değişime bayılacaksınız.

 

 

 

 

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