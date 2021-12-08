Karbonat kullanın ve gençleşin

Cilt gözeneklerini temizler ve cilt için gerekli nemlendirmeyi yapar. Ayrıca ciltteki lekelenmeleri de yine karbonat ile geçirebilirsiniz. Ciltte sadece lekelenme değil ayrıca yara izlerini de karbonat geçirmektedir.

Bu tarif sayesinde;

Gözeneklerinizi küçültür

Cildinizi parlatır

Cildi nemlendirir

Cildinizi pürüzsüz hale getirir ve yumuşatır

Cildinizi temizler

Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar

Kırışıklıkları azaltır

Hazırlanışı

1 yemek kaşığı Karbonat

1 çay kaşığı Elma sirkesi

Yarım limon

1 yemek kaşığı Bal

Yarım bardak su

Hazırlanışı

Limonu yarım bardak suyun üzerine sıkın ve diğer malzemeleri de ekleyin. İyice karıştırın ve yüzünüze uygulayıp uyuyun. Sabah soğuk suyla durulayın. İlk günden etkileri fark edeceksiniz. İlk ayın sonunda cildinizdeki değişime bayılacaksınız.