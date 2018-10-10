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Karayolları’nın kendi arazisinden haberi yok

İstanbul Çekmeköy’de bulunan 29 bin 571 metrekarelik Hazine arazisi, yetkililerin ‘vurdumduymazlığı’ nedeniyle kaybedilmek üzere. Yargıtay’a taşınan anlaşmazlık ile ilgili Karayolları’nın dosyaya müdahil olmaması nedeniyle ortasından otoban geçen arazi özel şahısların eline geçme tehlikesi yaşıyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:44
Karayolları’nın kendi arazisinden haberi yok

İstanbul Çekmeköy’de bulunan 29 bin 571 metrekarelik Hazine arazisi, yetkililerin ‘vurdumduymazlığı’nedeniyle kaybedilmek üzere. Yargıtay’a taşınan anlaşmazlık ile ilgili Karayolları’nın dosyaya müdahil olmaması nedeniyle ortasından otoban geçen arazi özel şahısların eline geçme tehlikesi yaşıyor.

Dava dosyasında arazinin kendine ait olduğunu iddia eden Şaban Topuz’un ise ünlü işadamları Turgut ve Muharrem Toplusoy’un yanında bir süre çalıştığı öğrenildi. Dosyayı takip eden Av. Osman Muzmul’un da gayrimenkul zenginlerinden olması dikkat çekiyor. Akit’in ulaştığı Karayolları yetkilileri ise, davadan haberdar olmadıklarını, tarafların müdahil olmaları yönünde talebi olmaması nedeniyle davaya da müdahil olamadıklarını bildirdiler.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 12:44
  1. İstanbul Çekmeköy
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü

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