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Yerel Karayollarında son durum
Yerel

Karayollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 08:53:00 -
Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Sakarya yolunun 3. kilometresindeki stadyum bağlantı yolu çalışması nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Çorlu-Çerkezköy yolunun 20-21. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Çerkezköy-Saray istikametinde gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Söke-Koçarlı-Cincin-Aydın yolunun 48-49. kilometrelerinde Adnan Menderes Müzesi ve turizm yolu yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Zeytinler-Karaburun kavşakları 3-5. kilometrelerindeki (İzmir istikameti) çalışmalar nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Esenboğa Havalimanı ayrımı-Çubuk-Şabanözü yolunun 15-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, kazı çalışmalarından dolayı yola taş, kaya, toprak düşme riskine karşı dikkatli seyretmeleri önem taşıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ceyhan-Yumurtalık yolunun 33-34. kilometreleri, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 1-2. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Bingöl-Genç yolunun 0-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 15-20. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

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