Karayolları uyardı! O otoyollarda dikkatli olun

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 16 Ekim’de hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

O-3 Otoyolu Hadımköy Kavşağı – Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğünde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaktadır.(Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacaktır.)

Menemen -Aliağa -Çandarlı Otoyolu İzmir istikameti Asarlık Viyadüğü 2-4.km.leri arasında 16/18.10.2026 tarihlerini kapsayacak şekilde sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sağ şeritten sağlanacaktır.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) O5/12 km:31 ile O5/13 km:00 kontrol kesim numaraları arasında (Proje km: 137+235 – 146+550) bakım ve onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar kapsamında sırasıyla İzmir/İstanbul istikametlerinde bant aktarma yapılacak olup, trafik akışı karşı yönden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Çalışmalara 12.10.2026 tarihinde başlanmış olup, çalışmaların 18.10.2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Mecitözü-Amasya yolunun 25-30.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 17. km. sinde bulunan Şehit Muammer KENTEZ Üst Geçidinde yapılmakta olan bakım, onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 0-4.km.leri arasında bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kangal - Alacahan-Hekimhan yolunun 1-8.km.leri arasında yol yapım yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Taşucu-Silifke Yolunda Aydıncık-Gözce arasında Yenikaş-T4 Tünelinde (Soğuksu ) yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ağrı-Çaldıran yolunun Çaldıran istikametinde sol şerit kapalı olup, trafik sağ şeritten iki yönlü(gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4.km.leri arasında (Ladik Geçişi) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmaktadır.