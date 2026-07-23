Karayolları uyardı! Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’na dikkat

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 23 Temmuz’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 -5. km.ler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

O-3 TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı -Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma Yolunda (İstanbul İstikameti) üstyapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacaktır. (Çalışmalar her gün 20:00 ile 07:00 saatleri arasında yürütülecektir.)

Aydın -Denizli otoyolu O-31/12 km:16 ile O-31/13 km:0-4 km''leri arasında üst yapı çalışması nedeniyle 17.07.2026 / 02.08.2026 tarihi itibariyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılacak olup, trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü yönlü olarak sağlanacaktır. Çalışmalar süresince Kuyucak Kavşağından otoyola girişi yapılmayacak. Denizli istikametinden gelen araçlar ise Kuyucak Kavşağından otoyoldan çıkış yapamayacaktır.

Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0-28.km.leri arasında 01.07.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11.km.leri arasında 22.06.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışması olduğun ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Ordu-Gölköy Mesudiye yolunun 20-21 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Afyonkarahisar İl Sn. - Konya Devlet yolunun 10-12 km. arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümde Konya-Afyonkarahisar istikametinden çift yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Bingöl-Solhan yolunun 5-6.km.leri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Pazaryolu-Erzurum yolunun 64-65.km.leri arasında heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım güzergâhtan kontrollü sağlanmaktadır.

Elbistan-Nurhak-Kapıdere il yolunun 2-3.km.ler arasında menfez yapım işi nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak verilmektedir.