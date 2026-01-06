  • İSTANBUL
Yerel Karayolları sürücüleri o yollar için uyardı! İşte Türkiye genelinde yol durumu
Yerel

Karayolları sürücüleri o yollar için uyardı! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
Karayolları sürücüleri o yollar için uyardı! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

6 Ocak 2026 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 24.12.2025 tarihinden itibaren Adapazarı Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Adapazarı Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanacaktır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre çalışılacaktır.)

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun 2-3.km.leri arasında 12.12.2025-08.01.2026 tarihlerinde yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanacaktır.

Afyonkarahisar-Çifteler Emirdağ 22-23.km.leri arasında 19.12.2025 tarihinden itibaren hızlı tren üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım Emirdağ yönüne kapatılmış olup trafik akışı Çifteler yönünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. .

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında 18.12.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Baladız-Isparta yolunun 19-20.km.leri arasında 14.11.2025 tarihinden itibaren otogar kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Aydın-Denizli yolunun 12-15.km.leri arasında yapılan Babadağ Farklı Seviyeli Kavşak bünyesinde altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle, bölünmüş yol çalışmaların olduğu kesimde heriki istikamette trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Aydın-Denizli istikametinde servis yollarından tek şerit gidiş- geliş şeklinde kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59.km.leri arasında 31.12.2025 tarihinden itibaren Eğriçay Köprüsü, sanat yapıları çalışmaları nedeniyle mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden çift şeritli olarak; yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak olarak sağlanmaktadır.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6.km.leri arasında 25.12.2025 tarihinden itibaren üst yapı onarım çalışmaları nedeni ile ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Simav-Abide yolunun 50-51.km.leri arasında 05.12.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 35.km.sinde 31.12.2025-16.01.2026 tarihleri arasında (Keşap, Soğuksu Mah. mevkii) yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

