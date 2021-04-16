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Ekonomi Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmalarına hız verecek
Ekonomi

Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmalarına hız verecek

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından önemli adımlar atılacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 13:35:00 -
Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmalarına hız verecek

Bu sene 59 kilometre otoyol, 361 kilometre bölünmüş yol, 331 kilometre tek platformlu yol inşasının yanı sıra bazı köprü ve tünel çalışmaları tamamlanacak. Ayrıca Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’nun MalkaraÇanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir kesimi ve Aydın-Denizli Otoyolu projelerinin etüt-proje çalışmalarına devam edilecek.

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