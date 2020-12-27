Karayolları ekiplerince karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları ekipleri, kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Karayolları ekiplerinin çalışma başlattığı ifade edilerek 440 karla mücadele merkezinde, 10 bin 665 makine-ekipman ve 12 bin 626 personel ile kar ve buz mücadelesi çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

Çalışmalarda kullanılmak üzere 526 bin 129 ton tuz, 402 bin 865 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 9 bin 702 ton kimyasal buz çözücü ve 130 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığına işaret edilen açıklamada, yollarda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 818 kilometre kar siperi yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Karla Mücadele Merkezinde güzergah analizinin, karla mücadele çalışmalarının, açılan ve kapanan yolların anlık trafik monitörleri üzerinden takip edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kritik kesimlerde görevlendirilen 500 karla mücadele aracında kamera, 5 bin 750 karla mücadele aracında araç takip sistemi bulunuyor. Tüm araçların çalışmaları sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle koordinasyon sağlanıyor."

Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 17 Kasım'da 391 yol bakım makinesinin törenle hizmete alındığı anımsatılarak, makine ve ekipmanların özellikle kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirler için hayati bir vazife üstleneceğini belirtildi.