Karayolları açıkladı! İşte Türkiye genelinde yol durumu

28 Kasım 2025 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TEM Otoyolu Saray Kavşağından Otoyola girişler Yol üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Çalışmalar 27.11.2025 Perşembe günü Saat 08:00’da başlamış olup, 7/24 saat esasına göre devam edilecektir.

Aydın-Denizli Otoyolunun 1-9.km.leri arasında 26.11.2025-11.12.2025 tarihleri arasında yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun Mersin Serbest Bölge Kavşağı-Tarsus Organize Kavşağı Kesimi 3-8.km.leri arasında üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Ankara-Konya yolunun 34-37.km.leri arasında18.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü (Gidiş-Geliş) olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Tokat-Niksar yolunun 3-8.km.leri arasında13.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Trabzon-Maçka yolunun 3. km. sinde bulunan Şehit Eren Bülbül Tünelinin, bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönünde bulunan tüpünde yapılmakta olan elektrik, elektronik, otomasyon sistemlerine ait çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52.km.leri arasında bulunan (Orhan Büyükalp-Adnan Sezgin-Altan Ayağ-Phaselis) Tünellerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 17.11.2025-19.12.2025 tarihlerinde (Cumartesi ve Pazar günleri hariç) 09:00-17:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49.km.leri arasında (Çaydeğirmeni Belde Geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.