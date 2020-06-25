  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karayipler Sahra toz bulutuyla "örtüldü"

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:50:00 -
Karayipler Sahra toz bulutuyla "örtüldü"

ANKARA (AA) - Devasa Sahra toz bulutu, Karayipler'de gökyüzünü kapladı.

BBC'nin haberine göre, Afrika'dan kalkan toz bulutu, Atlas Okyanusu'nu aşarak 21 Haziran Pazar günü Porto Riko'ya ulaştı.

Toz bulutu pazar gününden bu yana Küba, Meksika, Karayip adaları Guadeloupe ve Martinique ile Miami dahil ABD'nin Florida eyaletinin güneyini etkiliyor.

Kübalı yetkililer, toz bulutunun solunum yolu rahatsızlıklarını artırabileceği uyarısında bulundu.

Karayipler'in bazı kesimleri ve Orta Amerika'da gelecek hafta da görüş mesafesinin düşmesi ve hava kirliliği bekleniyor.

Kübalı meteorolog Jose Rubiera, Sahra toz bulutlarının sıra dışı bir şey olmadığını ancak şu anda bölgeyi etkileyenin yoğunluğunun "normal seviyelerin epey üzerinde" olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı