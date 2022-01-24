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Dünya Karayip ülkesinde deprem
Dünya

Karayip ülkesinde deprem

Karayip ülkesi Haiti'de 5,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 20:54:00 -
Karayip ülkesinde deprem

Karayip ülkesi Haiti'de 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Santo Domingo Sismoloji Enstitüsü, 10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssünün başkent Port-au-Prince'e 96 kilometre uzaklıktaki Nippes bölgesinde olduğunu açıkladı.

Depremin ardından en yükseği 4,4 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı haberlerinin geldiği bilgisi paylaşıldı.

5,3 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

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