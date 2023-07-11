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Dünya Karayip Denizi'nin kuzeydoğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem
Dünya

Karayip Denizi'nin kuzeydoğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-07-11 03:33:00 -
Karayip Denizi'nin kuzeydoğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem

Karayip Denizi'nin kuzeydoğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem

Karayip Denizi'nin kuzeydoğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü, Karayipler'de bir ada ülkesi Antigua ve Barbuda olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 20.28'de ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer, ilk verilere göre depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Sarsıntının Porto Riko ve Virjin Adaları'nda da hissedildiği ifade edildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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Kaynak: AA

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