Karayılan’ın sağ kolu PKK’nın karanlık yüzünü anlattı! Teröristten dağdakilere çağrı

Eren-10 Operasyonları kapsamında Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 8 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda 8'i ölü 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, terörist Fırat Şişman ağır yaralı olarak yakalandı. 1 buçuk ay boyunca tedavi edilen Şişman, devletin kendisine gösterdiği yardımdan etkilendi.

Çektiği videoyla örgüt mensuplarına teslim olması çağrısında bulunan Şişman, "Devleti yanlış tanımışım." ifadelerini kullandı.

Devleti yanlış tanımışım

Örgütün, teslim olan ya da yakalanan örgüt mensuplarına kötü muamele yapıldığı propagandasını yürüttüğünü anlatan Şişman, "Ben şimdiye kadar devleti yanlış tanımışım ve benim gibi devleti yanlış tanıyan örgütte binlerce insan var" diyerek bu yanlış algıyı ortadan kaldırmak adına bir video ile örgütte bulunanlara seslenmek istedi. Şişman'ın isteği üzerine video çekimleri yapıldı.

Teslim olun çağrısı

"Devlet, bütün arkadaşları bir ana şefkatiyle kucaklayabilecek güçte ve inançtadır" diyen Şişman, teröristlere şu çağrıda bulundu: "Gelecek her arkadaşa bütün yönleriyle destek verebilecek durumdadır. Arkadaşların da devlete yönelik var olan kaygılarını bir kenara atarak gelebilme cesaretinde bulunmaları gerekiyor. Çoğu arkadaşta örgütten ayrılma düşüncesinin olduğuna inanıyorum. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Her birimiz bu ülkeye sahip çıkma ve bu ülkenin geleceğini düşünmek zorundayız. Dış emperyalist güçlerin ve diğer farklı güçlerin oyunlarına gelmeden bin yıllık tarihi geçmişimizi düşünerek, daha önceki oyunları boşa çıkardığımız gibi şimdi de var olan oyunları boşa çıkarabilecek bilinç, anlayış ve erdemlikte olduğumuzu düşünüyorum."

Ait olduğunuz topraklara gelin

"Belki çoğu arkadaşta 'acaba devlet bize nasıl yaklaşır, işkence mi yapar, hapse mi atar' kaygısı olabilir. Bende de devlete karşı olumsuz algılar vardı. Fakat ağır yaralı bir şekilde ele geçtikten sonra devletin bana karşı olumlu yaklaşımlarını gördüm. 25 yıldır örgüt ortamında kaldığım zamanın benim, ailem ve ülkedeki insanlar için hiçbir faydasının olmadığını gördüm. Her arkadaş kafasında oluşmuş soru işaretlerini bir kenara koyarak kendileri için, aileleri için doğru olan sonuç ne ise ona göre cesaretlice gereken adımı atmalı ve ait oldukları toprağa gelmeli."