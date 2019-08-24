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Karayılan’ın çağrısına halk itibar etmedi

Terör örgütü PKK’nın sözde yürütme komitesi üyesi Murat Karayılan, üç ildeki görevlendirmeler sonrası, kaos, tehdit ve şiddet içeren eylem çağrısı, bölge halkınca dikkate alınmadı. Kandil’in talimatıyla hareket eden HDP’nin ise şiddet ve tehdit dili devam ediyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:07
Karayılan’ın çağrısına halk itibar etmedi

 Resul Ekrem Şahan / Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Bölücü terör örgütü PKK’nın sözde yürütme komitesi üyesi “Cemal” kod adlı Karayılan">Murat Karayılan, Diyarbakır, Van ve Mardin’deki görevlendirmeler sonrası örgüt bağlantılı internet sitesinden sokak çağrısı yaptı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına sahip çıkan Karayılan’ın eylem çağrısı bölge halkınca dikkate alınmadı.

Kandil’in talimatıyla hareket eden HDP ise, vatandaşları sokağa çıkarmaya çalışıyor. Sosyal medya üzerinden vatandaşlara çağrıda bulunan PKK’nın siyasi uzantısı HDP, “Bulunduğumuz her yerde, evde, sokakta, işyerinde, darbeye karşı ses çıkarıyoruz. Bütün halkımızı her akşam saat 20:00’de tüm Türkiye’de ses ve gürültü eylemine katılmaya çağırıyoruz” ifadelerine siyasetçilerden tepki geldi.

Hukuka saygılı olmak gerekiyor!

Seçilmiş olan bir belediye başkanı Türkiye’yi bölmeye ve parçalamaya çalışan bir örgütle beraber çalışıyorsa bunun gereği yapılır” diyen AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “Öncelikle hukuka saygılı olunması gerekiyor. HDP’li yetkililerin de seçilmiş olmaları suç işleme yetkilerinin olduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla böyle bir tepkinin de doğru olmadığını düşünüyorum. Toplumsal olayların nasıl protesto edileceği yetkili merciler tarafından takip edilecektir. Madem tepkilerini dile getirmek istiyorlar izinlerini alıp eylemlerini yaparlar. Ama kargaşa ve kaos ortamı oluşturmak istenirse bu durumun hukuk devleti ilkesine uygun olmadığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İmamoğlu’nun ziyareti provokasyona açık

HDP’nin çağrısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyaretinin  provokasyona açık olduğunu ifade eden AK Parti Trabzon eski Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, “Sorumlu makamlarda oturan insanların bu çağrıları yaparken dikkat etmesi gerekir. İmamoğlu’nun Diyarbakır’a yapacağı gezide çok tehlikeli ve provokasyona açık olduğunu ifade etmek isterim. Kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Yetki ve sorumluluğu bellidir. Bunun dışında farklı olaylara sebebiyet verecek olması, ülke içerisinde huzur ve barış ortamını tehlikeye atabilir. Bu durum tamamen sakıncalıdır. Şova yönelik bir harekettir. Bu geziden vazgeçmesi gerekiyor” görüşünü dile getirdi.

“Kışkırtıcı hareketlerden vazgeçmeliler!”

HDP’nin geçmişte Kobani olayları sırasında da halkı sokağa çağırdığını belirten AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, “İnsanlar öldü. Milletin dükkanı, malı zarar gördü. Dolayısıyla HDP insanları kışkırtmaktan vazgeçilmeli. Devlet bir şey yapıyorsa elinde belge, bilgi olduğu için yapıyordur. Tabii ki seçimle gelen seçimle gitmeli ancak devlete, millete ihanet edenin de cezası kesilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

HDP’nin itibarı kalmadı

HDP’nin sokak çağrısının çok önemli olmadığını vurgulayan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da, “Bu durum çok da önemli değil. HDP’nin çağrıları vatandaşlar tarafından artık kale alınmıyor. HDP’liler zorbalık yaptıkça, direndikçe kayyımların haklılığı ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

“HDP’nin çağrısı karşılıksız kalacak”

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ise, “HDP’nin çağrısına sağduyulu vatandaşlarımız inanmayacaklardır. Bu çağrıyı karşılıksız bırakacaktır. Devletimiz güçlü bir devlettir. Terör örgütüyle hareket edenlere insanlarımız asla fırsat vermeyecektir” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:07
  1. Mardin
  2. Ankara
  3. Bölücü terör örgütü PKK
  4. Murat Karayılan
  5. Kandil
  6. PKK
  7. HDP
  8. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer
  9. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  10. AK Parti Trabzon eski Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu
  11. Kobani olayları
  12. AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal
  13. HDP’nin sokak çağrısı
  14. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat
  15. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel

YORUM YAZ

  • MemoMemo37 dk önce
    Senin çağrıya uyan senin gibi it oğlu ittir. Senin Ermeni oğlu olduğun kesin . Sana uyuyacak olan Kürt ya Ermeni yada dinsizKürt tür. Bende kürdüm ama bu vatan hainlerini asla katta itibar etmem . Kurt kardeşlerime sesleniyorum bu vatan hayinlerine itibar Edip yalanlarina kanmayin.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 48 dk önce
    HDP, Boşuna Kuru Gūrūltù Yapma. Sonra Temelli Kapatılırsın. Şerefsiz Hain Alçaklar. Zaten Kapatılmalıdır. Hiç Şüphesiz ki.

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