Karayazı beyaz gelinliği giydi
Erzurum'un Karayazı ilçesi, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaz gelinliği giydi. Sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede ilçe merkezini ve çevre köyleri kapladı.
Karayazı'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Karın ardından ortaya çıkan manzara, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar uzun süredir beklenen karın yağmasına sevinirken, çocuklar da kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı. Karla birlikte Karayazı, kış mevsiminin en güzel yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.